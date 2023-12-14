Путин о фонде «Защитники Отечества»: Он работает хорошо, там собрались очень хорошие люди

Фонд «Защитники Отечества» отлично ведет свою работу по защите интересов наших бойцов, которые сейчас находятся на передовой. Таким мнением на ежегодной прямой линии поделился Президент России Владимир Путин.

«Фонд работает хорошо, там собрались очень хорошие люди, они заряжены на очень позитивную работу. Но у них ограничены компетенции. Уставные документы у них составлены таким образом, что как такового прямого участия в процессах они не принимают. Я всегда был против того, чтобы фонд распоряжался деньгами, но я за то, чтобы были увеличены их права в сфере контроля над тем, сколько и кому выделяется, какой это приносит результат», – отметил глава государства.

Он подчеркнул, что совершенствованием работы фонда «Защитники Отечества» занимаются и депутаты Госдумы России. Из него хотят хороший действенный инструмент по защите интересов наших бойцов.