Liberation: Дуров до задержания контактировал с контрразведкой Франции

Во время допроса в Париже основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что поддерживал контакт с представителями Главного управления внутренней безопасности Франции (DGSI, контрразведки), в том числе — встречался с ними в Дубае. Об этом со ссылкой на источник пишет французская газета Libération.

По информации источника газеты, в ходе этой встречи предприниматель дал понять сотрудникам французской спецслужбы, что «для него было бы неуместно раскрывать информацию, составляющую военную тайну» (цитата по ТАСС). О чем именно велся разговор, издание не уточнило.

Кроме того, в ходе допроса основатель Telegram рассказал, что «в рамках борьбы с терроризмом открыл официальный канал связи с DGSI с горячей линией и специальным адресом электронной почты». В связи с этим собеседник Liberation пояснил, что обмен информацией по этим каналам помог предотвратить несколько терактов.

Помимо прочего, газета подчеркнула, что после задержания Дуров выразил готовность к сотрудничеству и предоставил французским правоохранителям свой мобильный телефон вместе с кодом доступа.

Необходимо отметить, что отказ предоставить правоохранительным органам необходимую информацию или документы фигурирует среди шести преступлений, инкриминированных бизнесмену после задержания.

Прилетевшего из Азербайджана основателя Telegram, имеющего в том числе и французское гражданство, задержали 24 августа в аэропорту Ле-Бурже под Парижем и поместили под стражу. 28 августа ему предъявили обвинение и поместили под судебный надзор. Павлу Дурову запрещено покидать территорию Франции, дважды в неделю он должен отмечаться в полицейском участке.