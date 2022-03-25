Путин о дискриминации России: Пресловутая культура отмены превратилась в отмену культуры

Сейчас Запад предпринимает попытки стереть все, что связано с Россией, включая русскую культуру, заявил Президент РФ Владимир Путин на встрече с лауреатами президентской премии в области литературы и искусства, которую транслировал телеканал Россия-24.

«Пресловутая культура отмены превратилась в отмену культуры», – констатировал глава государства.

По словам Путина, из зарубежных афиш сейчас активно «вырезают» великих российских композиторов, запрещают русских писателей и их книги. Он подчеркнул, что такую массовую кампанию по уничтожению неугодной литературы последний раз проводили нацисты в Германии почти 90 лет назад.

Он обратил внимание на то, что эта тенденция «отмены России» прослеживалась уже давно. В Голливуде раз за разом снимали фильмы, где США были победителями нацизма, а вклад Красной Армии просто «стирали». При этом в день памяти жертв атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки в Японии либо умалчивают о виновниках этой трагедии, либо упоминают «неких абстрактных союзников».

«О том, что именно США устроили эту бойню, не говорят. Эту правду тоже цинично решили отменить», – подчеркнул российский лидер.

Напомним, 24 февраля российский лидер объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Многие страны Запада осудили это решение и начали ужесточать санкции против РФ.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров назвал нынешнюю нетерпимость западных стран приговором для их цивилизации.