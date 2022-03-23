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Политика
23 марта 2022  12:30

Лавров назвал русофобию приговором для западной цивилизации

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Нынешняя нетерпимость к россиянам — это приговор западной цивилизации, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече со студенческо-преподавательским составом МГИМО. Об этом сообщает РИА Новости. 

Дипломат отметил, что теперь уже не Украина, а весь мир и просвещенный Запад получили команду «фас» и «атакует» за наличие российского паспорта. 

«Это приговор западной цивилизации. Я не знаю, как они потом будут отмываться перед историей», — сказал он.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции на Украине.  

 

 

#Сергей Лавров #санкции Запада #спецоперация на Украине
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