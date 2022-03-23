Лавров назвал русофобию приговором для западной цивилизации

Нынешняя нетерпимость к россиянам — это приговор западной цивилизации, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече со студенческо-преподавательским составом МГИМО. Об этом сообщает РИА Новости.

Дипломат отметил, что теперь уже не Украина, а весь мир и просвещенный Запад получили команду «фас» и «атакует» за наличие российского паспорта.

«Это приговор западной цивилизации. Я не знаю, как они потом будут отмываться перед историей», — сказал он.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции на Украине.