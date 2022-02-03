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Экономика
3 февраля 2022  14:58
Дарья Сайфиева

Путин: Нужно продвигать сотрудничество с Аргентиной в торгово-экономической сфере

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Для продвижения торгово-экономического сотрудничества России с Аргентиной нужно продолжить прикладывать усилия, заявил Президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщает РИА Новости. 

«Конечно, нам многое еще предстоит сделать для того, чтобы продвинуть наше торгово-экономическое сотрудничество. За прошлый год в полтора раза вырос (товарооборот). Темп хороший», – сказал Путин на встрече с аргентинским лидером Альберто Фернандесом.  

Президент подчеркнул, что есть еще множество перспективных направлений сотрудничества между Москвой и Буэнос-Айресом.

Ранее Кремль анонсировал рабочий визит Фернандеса в Москву 3 февраля.

#Владимир Путин #Аргентина #сотрудничество
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