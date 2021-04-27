Путин: Нужно поддержать семьи, в которых есть дети школьного возраста

Держать под контролем реализацию социальных мер, включая отраженные в Послании Федеральному Собранию, и поддержать семьи на фоне пандемии коронавируса призвал сегодня парламентариев Президент России Владимир Путин. Он заявил об этом на встрече с членами Совета законодателей при Федеральном Собрании, которая состоялась в Таврическом дворце Санкт-Петербурга.

«Прошу вас, уважаемые коллеги, как представительную власть держать этот вопрос на особом постоянном контроле, как и неукоснительное выполнение всех принятых решений в части социальной поддержки граждан, семей с детьми», — цитирует слова Президента пресс-служба Кремля.

Глава государства напомнил о предложенных мерах социальной поддержки: выплате на детей в возрасте от восьми до 16 лет включительно, которые растут в неполных семьях, единовременных выплатах по 10 тыс. рублей семьям с детьми школьного возраста и других.

Путин также призвал поддержать семьи на фоне пандемии коронавируса. «Исходим из того, что рынок труда еще не восстановлен, безработица, к сожалению, выше, чем в докризисный уровень, тенденция в целом положительная, но пока рынок не восстановлен. Заработные платы в реальном выражении растут потихонечку, но все-таки уровень доходов российских семей за время пандемии упал, и нужно поддержать семьи, в которых есть дети школьного возраста, чтобы должным образом собрать детей 1 сентября в школу», — резюмировал глава государства.