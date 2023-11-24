Путин: Нужно обеспечить безопасность и разумность применения технологий ИИ

Президент РФ Владимир Путин призвал следить за тем, чтобы обеспечить безопасность и разумность применения технологий искусственного интеллекта. Он подчеркнул, что опорой здесь должна служить, прежде всего, традиционная культура. Она – самый естественный этический регулятор технологического прогресса. Об этом глава государства заявил, выступая на пленарном заседании международной конференции по искусственному интеллекту Artificial Intelligence Journey 2023.

Российский лидер согласился, что новое поколение искусственного интеллекта – это высшее достижение человеческого разума.

«Вместе с тем мы должны задумываться о том, как будет ощущать себя человек среди машин. Ну, машин в широком смысле этого слова», — подчеркивает Путин.

Путин также отметил, что несмотря на предложения некоторых мировых сообществ «поставить на паузу» развитие искусственного интеллекта, он абсолютно убежден, что будущее – не за запретами развития технологий.

Ранее Путин сообщал, что за последние годы в России в полтора раза расширили области применения ИИ.