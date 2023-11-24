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Политика 24 ноября 2023 16:02

Путин: За последние годы в России в полтора раза расширили области ИИ

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В России в полтора раза расширили области использования искусственного интеллекта (ИИ) за последние годы, заявил Президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании международной конференции по искусственному интеллекту Artificial Intelligence Journey 2023.

«Так, компания «Газпром Нефть», применяя технологии искусственного интеллекта, сумела значительно сократить затраты на обустройство скважин, решает сложные задачи безопасности логистики по северному морскому пути», - приводит пример Путин.

Российский лидер подчеркнул, что таких результатов Россия добилась не только из-за бизнес-показателей, но и из-за растущего доверия людей к ИИ. При этом глава государства уверен, что применение искусственного интеллекта будет охватывать все больше регионов.

Путин также отметил, что с внедрением ИИ «человечество начинает новую главу своего существования».

#Владимир Путин #искусственный интеллект #Россия
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