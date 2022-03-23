Путин: Нужно обеспечить ассортимент российских товаров и не допустить монополии

Уход некоторых иностранных производителей из России — шанс для отечественного бизнеса. Однако при этом нужно нарастить ассортимент товаров и не допустить монополии на рынке. Об этом на совещании с Правительством рассказал Президент РФ Владимир Путин.

«Даже частичный уход с рынка иностранных производителей, конечно, создает уникальную возможность для развития собственного производства. Надо тем не менее сделать все, чтобы внутренняя конкуренция была обеспечена, чтобы у нас эта сфера деятельности не начала (иметь) монопольного характера, это очевидно. И, конечно, я вас прошу следить за тем, чтобы ассортимент был достаточен для того, чтобы люди могли выбирать из того, что имеется на рынке», — подчеркнул глава государства.

Ранее на совещании выступил глава Минпромторга Денис Мантуров. По его словам, уход иностранных производителей — это неплохой шанс для российских компаний.