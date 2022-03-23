Минпромторг: В России не наблюдается ажиотажа на одежду и обувь

Ажиотажного спроса на одежду и обувь в России нет, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров на совещании с Президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА Новости.

«По широкой номенклатуре одежды, обуви мы не отмечаем какого-то ажиотажного спроса», - сказал министр.

Он также отметил, что на фоне растущих цен на импорт продукции из-за рубежа и приостановки работы в России некоторых брендов отечественные швейные производства получают неплохое преимущество.

Мантуров сообщил о готовности министерства всецело поддержать российские производства и бренды, занимающиеся одеждой и обувью.

Ограничения против России были ужесточены после объявления Президента РФ Владимира Путина о начале спецоперации по защите Донбасса. О приостановлении своей деятельности на территории России уже объявили ряд крупных компаний.