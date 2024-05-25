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Путин: Нужно эффективнее задействовать ресурсы «народного ОПК»
России нужно эффективнее задействовать ресурсы «народного ОПК». Об этом Президент Владимир Путин сказал на встрече с руководителями предприятий ОПК на площадке головного предприятия корпорации «Тактическое ракетное вооружение», расположенного в подмосковном Королеве.
«Необходимо также эффективнее задействовать ресурсы так называемого народного ОПК. Дать возможность для дальнейшего развития, наращивания выпуска продукции, а некоторые наиболее эффективные образцы принимать на вооружение в ускоренном порядке», – посчитал глава государства. Его слова приводятся на сайте Кремля.
О поддержке «народного ОПК» Президент говорил и на встрече с командирами подразделений, участвующих в специальной военной операции, прошедшей 7 мая.
«Вы знаете, над тем, чтобы эффективно мы с вами воевали на поле боя, думают тысячи людей, не имеющие или не имевшие никакого отношения раньше к военной службе, действуют инициативно и очень эффективно», – сказал тогда Путин и подчеркнул, что данную деятельность нужно сконцентрировать определенным образом и поддержать на уровне государства.
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