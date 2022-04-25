Путин: Нужно дать возможность оставшимся в России иностранным компаниям спокойно работать

Зарубежным компаниям, которые несмотря ни на что остались на российском рынке, нужно дать возможность продолжить спокойно работать. Об этом во время заседания расширенной коллегии Генпрокуратуры рассказал Президент РФ Владимир Путин. Трансляцию провел телеканал RT.

«Надо дать возможность спокойно работать иностранным компаниям, которые, несмотря на давление, приняли решение остаться в России и продолжают выполнять свои обязательства», – сказал глава государства, добавив, что нужно также поддержать и отечественных предпринимателей и избавить их от «чрезмерного необоснованного контроля».

По словам Путина, российский бизнес проявляет себя очень достойно, несмотря на все вызовы, связанные с пандемией коронавируса, а после – с западными ограничениями.

«Далеко не все малые и средние компании еще полностью справились с последствиями пандемии и тут же получили новые барьеры, связанные с санкционной агрессией против России. Это действительно, по-другому сказать нельзя, санкционная агрессия», – отметил Президент.

Он призвал органы прокуратуры максимально поддержать предпринимательство и снизить административную нагрузку на бизнес, но при этом четко и быстро реагировать на «злоупотребление монопольным положением и закулисные картельные сговоры».

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