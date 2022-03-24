Мораторий на проверки бизнеса не освободил предпринимателей от внимания налоговой службы

Мораторий на проверки малого и среднего предпринимательства не полностью освободил представителей бизнеса от контроля со стороны определенных органов, сообщила на совещании по разработке новых мер поддержки производителей Татарстана начальник отдела по надзору за соблюдением прав предпринимателей прокуратуры республики Насима Мирзанурова.

По словам Мирзануровой, мораторий не распространяется на работу органов прокуратуры, внутренних дел, а также государственных финансовых органов и налоговой службы. Заместитель прокурора Татарстана Юлия Наумова отметила, что проверки налоговой службы вызывают сейчас много вопросов, после введения моратория.

«С нами связался один из предпринимателей который пожаловался, что к нему с проверкой пришла налоговая служба и проверяет всех контрагентов, которых более 120. Не все предприниматели понимают, что совсем проверки не закончатся. На налоговую это не распространяется, потому что бюджет надо пополнять», — сказала Наумова

Мораторий на проверки бизнеса вступил в силу 10 марта этого года и с момента его введения отменено более 2,2 тыс. проверок федеральными, региональными и муниципальными органами контроля в Татарстане.