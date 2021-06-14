Путин: Ничего не рухнет в России, когда в стране сменится президент

Ничего не рухнет в России, когда в стране сменится президент. Об этом заявил в интервью телеканалу NBC глава государства Владимир Путин.

Российский лидер отметил, что сегодня в стране ситуация по сравнению с 2000 годом совершенно другая.

«Придет когда-то обязательно на мое место другой человек. И почему все это должно рухнуть? <...> Мы боролись с международным терроризмом — слава богу, задушили его на корню. Это должно опять возродиться, что ли?» — сказал во время интервью Путин.

Он допустил, что на политической сцене могут появляться люди с разными взглядами, и выразил готовность поддержать преемника на своем посту вне зависимости от личных отношений и расхождений во взглядах — главное, чтобы этот человек был всецело предан стране.

«Вы знаете, я настолько связал всю свою судьбу с судьбой страны, для меня в жизни нет никакой другой, более значимой задачи, чем укрепление России», — приводятся слова главы государства на сайте Кремля.

Он выразил уверенность в том, что фундаментальные основы российской государственности, экономики и политической системы будут такими, что Россия будет твердо стоять на ногах и уверенно смотреть в будущее.