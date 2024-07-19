Путин: Нгуен Фу Чонга в России будут помнить как настоящего друга страны

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью генерального секретаря Центрального комитета Компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонга. Телеграмма направлена Президенту страны То Ламу.

«Вся жизнь Нгуен Фу Чонга была посвящена служению своей Родине. За многие годы работы на ответственных государственных и партийных постах он снискал высокое уважение соотечественников и значительный авторитет на международной арене», — отмечается в тексте, опубликованном на сайте Кремля.

Путин отметил, что в России политика запомнят «как настоящего друга нашей страны». Он внес значительный личный вклад в развитие российско-вьетнамских отношений.

Главе Компартии Вьетнама было 80 лет. Причиной смерти стала продолжительная болезнь. В конце июля Нгуен Фу Чонг провел переговоры с Владимиром Путиным, который в тот момент находился во Вьетнаме с визитом.