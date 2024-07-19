news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Политика 19 июля 2024 18:11

Путин: Нгуен Фу Чонга в России будут помнить как настоящего друга страны

Скопировать ссылку

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью генерального секретаря Центрального комитета Компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонга. Телеграмма направлена Президенту страны То Ламу.

«Вся жизнь Нгуен Фу Чонга была посвящена служению своей Родине. За многие годы работы на ответственных государственных и партийных постах он снискал высокое уважение соотечественников и значительный авторитет на международной арене», — отмечается в тексте, опубликованном на сайте Кремля.

Путин отметил, что в России политика запомнят «как настоящего друга нашей страны». Он внес значительный личный вклад в развитие российско-вьетнамских отношений.

Главе Компартии Вьетнама было 80 лет. Причиной смерти стала продолжительная болезнь. В конце июля Нгуен Фу Чонг провел переговоры с Владимиром Путиным, который в тот момент находился во Вьетнаме с визитом.

читайте также
Скончался глава Компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонг
#Владимир Путин #вьетнам #соболезнования
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2