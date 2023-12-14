Путин: Несмотря на расходы на оборонку, Россия выполняет социальные обязательства

Президент России Владимир Путин заявил, что государство продолжает выполнять социальные обязательства перед гражданами и будет делать это в будущем. Заявление прозвучало во время Прямой линии.

«С удовлетворением отмечаю, что Правительству РФ удается, несмотря на определенное повышение расходов на оборонку и в сфере безопасности, мы полностью выполняем все свои обязательства перед гражданами. Целиком!», — сказал Путин.

Глава российского государства ответил на вопрос о том, как на странах сказывается привязка к евро и доллару и отказ от них.

«Жесткая привязка национальной валюты к доллару уже чревата серьезными социально-экономическими последствиями», — прокомментировал Путин переход Аргентины на доллар.

Правительство любой страны думает о том, как выполнить свои обязательства перед гражданами, отметил лидер страны.

«То, что [российское] государство обещает, оно исполняет. И будет исполнено!», — подчеркнул Владимир Путин.