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Путин: Несмотря на расходы на оборонку, Россия выполняет социальные обязательства
Президент России Владимир Путин заявил, что государство продолжает выполнять социальные обязательства перед гражданами и будет делать это в будущем. Заявление прозвучало во время Прямой линии.
«С удовлетворением отмечаю, что Правительству РФ удается, несмотря на определенное повышение расходов на оборонку и в сфере безопасности, мы полностью выполняем все свои обязательства перед гражданами. Целиком!», — сказал Путин.
Глава российского государства ответил на вопрос о том, как на странах сказывается привязка к евро и доллару и отказ от них.
«Жесткая привязка национальной валюты к доллару уже чревата серьезными социально-экономическими последствиями», — прокомментировал Путин переход Аргентины на доллар.
Правительство любой страны думает о том, как выполнить свои обязательства перед гражданами, отметил лидер страны.
«То, что [российское] государство обещает, оно исполняет. И будет исполнено!», — подчеркнул Владимир Путин.
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