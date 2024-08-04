Путин: Необходимо форсированно наращивать ж/д инфраструктуру России

России необходимо форсированно наращивать свою железнодорожную инфраструктуру на новом технологическом уровне, с использованием самых передовых разработок. Об этом сказал Президент Владимир Путин в видеообращении, приуроченном ко Дню железнодорожника, которое опубликовано на сайте Кремля.

«Мы здесь должны исходить не только из потребностей сегодняшнего дня, но и создавать задел на будущее, на десятилетия вперед. Именно так мыслили и работали наши великие предки», — подчеркнул глава государства.

В повестке сегодня создание международных логистических коридоров, возведение высокоскоростных магистралей в связке с Центральным транспортным узлом, развитие Азово-Черноморского транспортного направления, организация «бесшовного» ж/д сообщения от Балтики и Баренцева моря до Персидского залива и Индийского океана.

Путин отметил, что задачи масштабные, но уверен, что благодаря знаниям специалистов железнодорожной отрасли, их опыту и нацеленности на результат в интересах страны все вопросы будут обязательно решены.