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Путин: вводить военное положение в России нет смысла
Вводить военное положение по всей России из-за атак Вооруженных сил Украины на приграничных территориях нет смысла, считает Президент Владимир Путин. На встрече с военкорами и блогерами он подчеркнул необходимость укреплять защиту границ. Трансляцию встречи провел телеканал RT.
«По стране вводить какой-то особый режим или военное положение необходимости нет. Но надо работать тщательнее по некоторым вопросам», — сказал глава государства.
По словам Путина, работа по укреплению российских границ уже идет, а в случае, если удары по территории РФ будут продолжаться, нужно будет рассмотреть вопрос о создании на Украине «санитарной зоны».
«Можно было предположить, конечно, что противник себя будет вести таким образом и лучше подготовиться, согласен. Но эта проблема будет решена», — подчеркнул он.
Напомним, 30 мая глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров призвал объявить в России военное положение, чтобы добиться «решительной победы» в спецоперации на Украине. Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, комментируя это предложение, заявил, что введение таких мер в Кремле не обсуждается и не планируется.
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