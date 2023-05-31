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Политика 31 мая 2023 12:58

Кремль прокомментировал предложение Кадырова ввести в России военное положение

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В России не собираются объявлять военное положение, такие обсуждения не ведутся, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Так он отреагировал на предложение главы Чеченской республики Рамзана Кадырова объявить в стране военное положение, сообщает ТАСС.

«Никаких решений о введении в РФ военного положения не принималось», – заявил Песков.

Напомним, накануне Кадыров призвал ввести в России военное положение и «использовать все предназначенные для этого боевые ресурсы», чтобы добиться «решительной победы» в спецоперации на Украине.

#военное положение #Дмитрий Песков #политика
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