«Пока опасно»: Путин не разрешил студенческим стройотрядам работать в новых регионах

Президент России Владимир Путин не поддержал инициативу студенческих стройотрядов работать над восстановлением новых регионов РФ, которую студенты предложили во время беседы с главой государства. Он объяснил, что ситуация на многих территориях Донбасса все еще остается сложной и это пока небезопасно. Трансляцию провела пресс-служба Кремля.

«Конечно, востребованы студенческие отряды и по восстановлению территорий, о которых вы сказали. Единственное, что, честно говоря, меня останавливает для того, чтобы развернуть это широко, это вопросы безопасности. Над этим нужно подумать», – сказал российский лидер.

Путин выразил серьезную обеспокоенность тем, что если студенты будут массово работать в новых регионах, то могут оказаться в серьезной опасности, ведь «за каждым не уследишь».

«К сожалению, противник не считается ни с чем. Своих расстреливают в спину, даже заградотряд создали. Мне ребята неделю назад рассказывали в одном населенном пункте. Видят, противник впереди и открывают плотный огонь, никому не позволяют отступать. Так националисты и работают», – рассказал глава государства.

В день студенчества российский лидер посетил инновационный научно-технологический центр МГУ, где его встретили ректор Виктор Садовничий и мэр Москвы Сергей Сабянин. Президент также провел встречу со студентами, на которой пообещал молодым людям посетить 270-летие университета в 2025 году и рассмотреть вопрос с переносом празднования Дня молодежи.