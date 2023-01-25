Путин согласился с идеей перенести День молодежи на последнюю субботу июня

Президент России Владимир Путин согласился с предложение перенести День молодежи с 27 июня на последнюю субботу месяца. С такой инициативой к главе государства обратилась студентка РАНХиГС города Москвы, победитель первого сезона всероссийского конкурса «Большая перемена» Дина Гольдман.

«Сейчас День молодежи отмечается 27 июня. И если это будни, то мы либо сдаем сессию, либо работаем. Поэтому хотели бы попросить перенести на последнюю субботу июня, чтобы каждый из нас смог полностью отметить свой праздник», — рассказала девушка.

«Так можно сделать. Я переговорю со своим министром науки и образования. Думаю, министерство также поддержит», — ответил глава государства.