Путин не исключил появления еще более опасных штаммов коронавируса

Не исключено, что в мире могут появиться новые, еще более опасные мутации коронавируса Covid-19. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин на саммите АТЭС, который транслировал телеканал «Россия 24».

В связи с этим российский лидер обратил внимание на то, что Всемирной организации здравоохранения стоит ускорить признание новых вакцин от коронавируса.

В частности, это касается и российского препарата «Спутник V», который применяется для вакцинации во многих странах мира, но до сих пор не признан ВОЗ.

Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что из-за различий между законодательствами, регулирующими регистрацию препаратов от коронавируса, вакцина до сих пор не получила одобрения от Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА).

Путин подчеркнул, что из-за протекционизма в вопросе признания лекарственных препаратов от коронавируса нуждающиеся в вакцине государства не могут получить доступ к ней.

«Доступ к вакцинам из-за недобросовестной конкуренции и протекционизма пока не могут получить нуждающиеся страны», — сказал он на полях саммита.