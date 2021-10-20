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20 октября 2021  13:03

Путин не будет очно присутствовать на конференции ООН по климату в Глазго

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Президент РФ Владимир Путин не будет очно присутствовать на конференции по климату в Глазго, но представители из России будут там представлены, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС. 

«В Глазго, к сожалению, Путин тоже не полетит. Разумеется, российская сторона будет на конференции, но мы с устроителями находимся в контактах, поэтому, как это будет, мы расскажем позже», — подчеркнул Песков.

Конференция ООН по изменению климата — 26-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата организуется Великобританией и Италией и пройдет в Глазго 31 октября — 12 ноября.

Ранее Песков отмечал, что российский лидер еще не принял решения об участии в данном мероприятии, о чем сообщало «Татар-информ». 

#оон #Владимир Путин #дмитрий песков
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