Путин не будет очно присутствовать на конференции ООН по климату в Глазго

Президент РФ Владимир Путин не будет очно присутствовать на конференции по климату в Глазго, но представители из России будут там представлены, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«В Глазго, к сожалению, Путин тоже не полетит. Разумеется, российская сторона будет на конференции, но мы с устроителями находимся в контактах, поэтому, как это будет, мы расскажем позже», — подчеркнул Песков.

Конференция ООН по изменению климата — 26-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата организуется Великобританией и Италией и пройдет в Глазго 31 октября — 12 ноября.

Ранее Песков отмечал, что российский лидер еще не принял решения об участии в данном мероприятии, о чем сообщало «Татар-информ».