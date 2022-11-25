Путин назвал всех участников спецоперации настоящими героями

Никто кроме самих участников спецоперации на Украине не знает, насколько это трудное и опасное дело. Как отметил Президент России Владимир Путин, эти военнослужащие настоящие герои.

«Почему? Потому что никто, кроме них и их ближайших командиров, которые рядом с ними стоят, не знают, какой это труд тяжелый, насколько это сопряжено с реальной опасностью для жизни и здоровья. Только они это чувствуют и понимают», — цитирует главу государства РИА Новости.

На встрече с матерями участников СВО он напомнил, что снова самосознания, жизненных ценностей и ориентиров у человека закладывается именно в семье, и поблагодарил участниц мероприятия за воспитание героев.

«Это самый основной, важнейший и самый фундаментальный метод воспитания — личный пример», — сказал Президент.

Ранее глава государства сообщил о том, что лично говорит по телефону с военнослужащими, находящимися в зоне спецоперации.