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Политика
30 июня 2022  00:35

Путин назвал возможную попытку лидеров G7 раздеться на саммите «отвратительным» зрелищем

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Президент России Владимир Путин отреагировал на обсуждение лидерами «Большой семерки» возможности раздеться для коллективной фотографии, назвав подобный жест «отвратительным зрелищем». Об этом сообщает РИА Новости.

«Не знаю, как они хотели раздеться: по пояс, ниже пояса, но думаю, это было бы отвратительное зрелище», — заявил Президент РФ, выступая перед российскими журналистами после Каспийского саммита в Ашхабаде.

Саммит «Группы семи» под председательством Германии прошел с 26 по 28 июня в баварском замке Эльмау. Лидеры стран G7 во время обеда в ироничном духе обсудили, стоит ли им раздеться для коллективной фотографии по образцу Владимира Путина.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, садясь за стол, поинтересовался у коллег, стоит ли им снимать пиджаки. В ответ Премьер-министр Канады Джастин Трюдо предложил дождаться, пока будет сделана официальная фотография. Потом Джонсон пошутил, что политики «должны показать, что мы круче Путина».

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