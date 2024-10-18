Путин назвал важным сотрудничество стран БРИКС в сфере инвестиций и ИИ

Президент РФ Владимир Путин назвал критически важным расширение сотрудничества государств-членов БРИКС в сфере инвестиций, развития технологий искусственного интеллекта (ИИ) и по климатической повестке.

На выставке РФПИ в рамках делового форума БРИКС к российскому лидеру обратились с просьбой поддержать предложения об инвестиционной платформе и климатической платформе БРИКС, а также о создании альянса ИИ для государств международного объединения.

«Все важно, все критически важно. Так что желаю вам успехов», – приводит слова главы государства РИА «Новости».

Ранее Путин сообщил, что совокупный внутренний валовой продукт государств-членов БРИКС превышает показатели стран «Большой семерки».