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Путин назвал важным сотрудничество стран БРИКС в сфере инвестиций и ИИ
Президент РФ Владимир Путин назвал критически важным расширение сотрудничества государств-членов БРИКС в сфере инвестиций, развития технологий искусственного интеллекта (ИИ) и по климатической повестке.
На выставке РФПИ в рамках делового форума БРИКС к российскому лидеру обратились с просьбой поддержать предложения об инвестиционной платформе и климатической платформе БРИКС, а также о создании альянса ИИ для государств международного объединения.
«Все важно, все критически важно. Так что желаю вам успехов», – приводит слова главы государства РИА «Новости».
Ранее Путин сообщил, что совокупный внутренний валовой продукт государств-членов БРИКС превышает показатели стран «Большой семерки».
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