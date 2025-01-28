Путин посетил «Автоваз» и оценил несколько машин Lada

Президент России Владимир Путин посетил завод «Автоваз». Напомним, предприятие находится в Тольятти (Самарская область).

Во время визита российский лидер посмотрел «новинку» российской автотехники – предсерийное авто Lada Iskra. Путину показали разные кузова машины и три ее цветовых исполнения (красный, белый и синий). Глава государства открыл дверь красного седана и посмотрел салон, но не сел в отечественную машину.

При этом он оценил Lada Aura, похвалив управляемость и видимость в машине.

«Мне очень понравилась. Заднюю передачу включаешь – камера работает. Видимость хорошая, управляемость. Здорово», – отметил Путин, когда общался с сотрудниками «Автоваза». Напомним, что 16 июля 2024 года российский лидер прошел тест-драйв черной Lada Aura в Твери. К слову, ту же машину протестировал и Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Ожидается, что Путин еще встретится с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым во время своего рабочего визита в субъект РФ.