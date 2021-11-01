Путин назвал угрозой размещение ракет США в Европе

Размещение Соединенными Штатами ракет в Европе представляет угрозу для России. Об этом на совещании с руководством Министерства обороны РФ сказал российский лидер Владимир Путин, сообщает РИА Новости.

«Есть и планы, известные всем, США по размещению ракет средней дальности в Европе, что тоже представляет для нас большую опасность и угрозу», — отметил глава государства.

Он также подчеркнул, что Россия должна усовершенствовать систему воздушно-космической обороны из-за растущей интенсивности полетов авиации НАТО рядом с границами страны.