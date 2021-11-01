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Политика
1 ноября 2021  15:58

Путин: Частота полетов авиации НАТО у границ России требует совершенствования обороны

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Россия должна усовершенствовать систему воздушно-космической обороны из-за растущей интенсивности полетов авиации НАТО рядом с границами России. Об этом на совещании с руководством Минобороны заявил Президент РФ Владимир Путин.

В связи с этим глава государства поручил ускорить развитие морской авиации в стране, особенно это касается машин с перспективными летательными аппаратами и средствами поражения. 

«Учитывая наращивание состава военно-морских сил иностранных государств за счет поставок современных атомных подводных лодок, авианесущих и ударных кораблей, беспилотных кораблей, нам нужно более высокими темпами развивать морскую авиацию, прежде всего за счет оснащения ВМФ перспективными летательными аппаратами и авиационными средствами поражения, масштабной модернизации имеющихся систем», — подчеркнул Владимир Путин, обращаясь к участникам совещания.

#нато #владимир путин #воздушно-космические силы
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