Путин: Частота полетов авиации НАТО у границ России требует совершенствования обороны

Россия должна усовершенствовать систему воздушно-космической обороны из-за растущей интенсивности полетов авиации НАТО рядом с границами России. Об этом на совещании с руководством Минобороны заявил Президент РФ Владимир Путин.

В связи с этим глава государства поручил ускорить развитие морской авиации в стране, особенно это касается машин с перспективными летательными аппаратами и средствами поражения.

«Учитывая наращивание состава военно-морских сил иностранных государств за счет поставок современных атомных подводных лодок, авианесущих и ударных кораблей, беспилотных кораблей, нам нужно более высокими темпами развивать морскую авиацию, прежде всего за счет оснащения ВМФ перспективными летательными аппаратами и авиационными средствами поражения, масштабной модернизации имеющихся систем», — подчеркнул Владимир Путин, обращаясь к участникам совещания.