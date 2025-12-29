news_header_top
СВО 29 декабря 2025 17:26

Путин назвал участников СВО примером служения Родине

Президент России Владимир Путин
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин на совещании о ситуации в зоне специальной военной операции назвал участвующих в ней военнослужащих примером служения Родине.

По словам российского лидера, солдаты и офицеры «ежедневно проявляют мужество и героизм, рискуют собой».

«Уважаемые товарищи! Вы, безусловно, служите примером служения Отечеству, служения Родине», – подчеркнул Путин, поблагодарил военных за доблестную службу и поздравил с наступающим Новым годом.

Президент РФ также выразил уверенность, что войска «уверенно двигаются вперед, взламывая оборону противника». «Подразделения ВСУ отступают везде, на всей линии боевого соприкосновения», – заявил он.

До этого Путин потребовал решительно пресекать попытки противника помешать действиям российских сил на территории города Купянска.

Командующий группировки «Запад» генерал-полковник Сергей Кузовлев в свою очередь заверил, что ликвидировать группировку украинских войск к востоку от Купянска предполагается в январе-феврале.

Министр обороны РФ Андрей Белоусов, подводя итоги совещания, заметил, что «всё идет по плану, динамично, с опережением темпов».

#спецоперация #Владимир Путин
