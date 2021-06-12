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12 июня 2021  09:35

Путин назвал Трампа яркой и неординарной личностью

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Президент РФ Владимир Путин сказал, что уважает американского коллегу Дональда Трампа назвал бывшего яркой и неординарной личностью. Об этом российский глава государства заявил в интервью телеканалу NBC.

«Даже сейчас я считаю, что бывший американский президент господин Трамп — неординарная личность, талантливый человек, иначе он не стал бы Президентом Соединенных Штатов», — сказал российский лидер.

Интервью в полной версии покажут на NBC 14 июня, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп попросил нынешнего американского лидера Джо Байдена передать Владимиру Путину во время встречи в Женеве его наилучшие пожелания. 

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