Путин назвал Трампа яркой и неординарной личностью

Президент РФ Владимир Путин сказал, что уважает американского коллегу Дональда Трампа назвал бывшего яркой и неординарной личностью. Об этом российский глава государства заявил в интервью телеканалу NBC.

«Даже сейчас я считаю, что бывший американский президент господин Трамп — неординарная личность, талантливый человек, иначе он не стал бы Президентом Соединенных Штатов», — сказал российский лидер.

Интервью в полной версии покажут на NBC 14 июня, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп попросил нынешнего американского лидера Джо Байдена передать Владимиру Путину во время встречи в Женеве его наилучшие пожелания.