Происшествия 4 марта 2026 12:37

Минтранс РФ: Российский газовоз атакован в Средиземном море

Российский газовоз «Арктик Метагаз» атакован в Средиземном море, поблизости от территориальных вод Мальты. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.

Атака произошла накануне, 3 марта. Танкер следовал с грузом, оформленным по всем международным правилам, из порта Мурманск. По информации министерства, нападение было совершено с побережья Ливии безэкипажными катерами Украины.

Благодаря действиям спасательных служб все 30 членов экипажа, граждане России, спасены.

Ведомство квалифицирует произошедшее «как акт международного терроризма и морского пиратства, грубейшее нарушение основополагающих норм международного морского права».

