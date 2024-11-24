Путин считает свое заявление о применении «Орешника» ясным и понятным

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин полагает, что его заявление об испытании и дальнейшем применении новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник» было максимально ясным и понятным. Таким мнением он поделился после завершения своего выступления.

«Мне кажется, это было достаточно ясно и понятно», — сказал глава государства после завершения записи. Кадры появились в телеграм-канале журналиста Павла Зарубина.

Во время обращения к гражданам Владимир Путин сообшил, что 19 и 21 ноября ВСУ применили западное дальнобойное оружие по российским территориям — атакам подверглись военные объекты в Брянской и Курской областях. В ответ на это российские войска нанесли комбинированный удар по промышленному объекту в Днепропетровске, где производились ракеты и другие виды вооружений. В это время в боевых условиях впервые была использована новая ракетная система, получившая название «Орешник». Так как средств для противодействия этим ракетам не существует, Россия планирует заранее предупреждать мирных жителей Украины и граждан дружественных государств, находящихся в опасной зоне.