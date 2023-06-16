Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Путин назвал скромным рост реальных доходов граждан
Президент России Владимир Путин назвал скромным рост реальных доходов граждан. Он отметил, что они начали расти в последнем квартале прошлого года, в этом году эта тенденция должна усилиться. Об этом глава государства заявил на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.
«Уже в четвертом квартале прошлого года реальные располагаемые доходы граждан вернулись, слава богу, к росту. Да, он тоже пока скромный, но все-таки это тенденция. В этом году такая тенденция должна усилиться. Во всяком случае, я очень на это рассчитываю», — сказал он.
По словам Путина, очевидно, что это также поддерживает спрос, а значит, внутреннее производство и сферу услуг, особенно предприятия на местах, как результат, это позитивно сказывается на региональных финансах и бюджетах.
Президент анонсировал, что с 1 января 2024 года минимальный размер оплаты труда в России повысится сразу на 18,5%, что гораздо выше уровня роста зарплат и инфляции.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»