Путин: К 2030 году МРОТ должен вырасти вдвое

С 1 января 2024 года минимальный размер оплаты труда в России повысится сразу на 18,5%, что гораздо выше уровня роста зарплат и инфляции. К 2030 году же этот показатель должен увеличиться как минимум в два раза. Об этом на пленарном заседании на ПМЭФ-2023 заявил Президент РФ Владимир Путин.

Повышение МРОТ охватит 4,8 млн россиян. По словам Путина, «это станет дополнительным стимулом для роста заработных плат по стране в целом».

В настоящее время, напомним, в стране минимальный размер оплаты труда составляет 16 242 рубля.