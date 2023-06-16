Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Путин: К 2030 году МРОТ должен вырасти вдвое
С 1 января 2024 года минимальный размер оплаты труда в России повысится сразу на 18,5%, что гораздо выше уровня роста зарплат и инфляции. К 2030 году же этот показатель должен увеличиться как минимум в два раза. Об этом на пленарном заседании на ПМЭФ-2023 заявил Президент РФ Владимир Путин.
Повышение МРОТ охватит 4,8 млн россиян. По словам Путина, «это станет дополнительным стимулом для роста заработных плат по стране в целом».
В настоящее время, напомним, в стране минимальный размер оплаты труда составляет 16 242 рубля.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»