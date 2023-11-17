Путин назвал расистской политику отмены российской культуры

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Попытки отменить российскую культуру необходимы фальсификаторам истории. Подлинное искусство стало «костью в горле» для них, заявил на пленарном заседании Форума объединенных культур Президент России Владимир Путин.

Он отметил, что не только Россия оказалась в подобной ситуации — замолчать, вычеркнуть и исказить пытаются все, что мешает стравливать людей и не укладывается в нынешние идеологические и гендерные конструкции фальсификаторов.

«А нашу культуру вообще в последнее время пытаются отменять. Именно пытаются, потому что по определению, мы понимаем — это невозможно. Но тем не менее отменяют культуру, в основе которой подлинная свобода и милосердие, любовь к человеку, духовность. Политика отмены России сама по себе, по сути своей антикультурна, неоколониальна, расистска», — подчеркнул глава государства.

В то же время истинная культура и спорт являются проводниками взаимопонимания между странами, силой, без которой сложно остановить и завершить конфликты, уверен Путин.

Ранее стало известно, что Всемирное допинговое агентство выступило против проведения Игр дружбы в России в 2024 году.