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WADA заявляет, что Россия не имеет права проводить Игры дружбы
Россия не может организовать Игры дружбы в 2024 году, так как они пройдут «вне рамок спортивного сообщества», уверен гендиректор WADA Оливье Ниггли.
По его словам, проведение подобных турниров в РФ невозможно из-за отстранения РУСАДА.
«Мы не знакомы со всеми деталями, но считаем важным обратить внимание на то, что эти соревнования вызывают обеспокоенность с точки зрения антидопинговой системы, которая возникает как со стороны государств, так и со стороны спортивного сообщества, — цитирует его ТАСС. — Соревнования пройдут в стране, чья антидопинговая система лишена статуса соответствия, что ставит под сомнение доверие антидопинговой программе, которая там будет проводиться».
Ниггли полагает, что в такой ситуации участники игр не будут ощущать уверенность в «должном уровне» проведения соревнований.
Ранее Международный олимпийский комитет уже призвал страны отказаться от участия в Играх дружбы в России, объявив их «политизированными».
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