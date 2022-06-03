Путин назвал пять возможных способов вывоза зерна из Украины

Президент РФ Владимир Путин перечислил пять возможных способов вывоза зерна из Украины в эфире телеканала «Россия 24».

По мнению российского лидера, зерно может быть вывезено через украинские порты при условии их разминирования, через Польшу, по Дунаю через Румынию, через порты в Азовском и Черном морях, которые контролирует РФ, а также через Беларусь.

«Самое простое — это вывоз с территории Белоруссии, самое дешевое. Оттуда — сразу в порты Прибалтики <…> и в любую точку планеты. Но для этого нужно снимать санкции с Белоруссии. Это не наш вопрос, но, во всяком случае, Президент Белоруссии Александр Григорьевич [Лукашенко], ставит вопрос именно так», — заявил глава государства.

Обвинения России в том, что ее силы не дают вывозить зерно из Украины, Путин назвал «блефом». По его мнению, украинские порты заминировали украинские же военные, и теперь для вывоза продовольствия им следует их разминировать. При этом, по его словам, если порты будут разминированы, Россия не станет атаковать их с моря.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Президент РФ прокомментировал мировой продовольственный кризис. По его мнению, он связан с пандемией коронавируса, а не со специальной военной операции на Украине.