Путин прокомментировал мировой продовольственный кризис

Проблемы с продовольствием в мире начались еще до начала специальной военной операции России на Украине, во время пандемии коронавируса Covid-19. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 24».

«Ситуация с проблемами продовольствия в мире начала складываться еще задолго до спецоперации — во время пандемии», — поделился своим видением обстановки российский лидер.

По мнению Путина, кризису поспособствовала в том числе и недальновидная политика европейских стран в сфере энергетики. Их руководство, по его словам, переоценило возможности альтернативной энергетики.

Кроме того, глава государства назвал введение странами Запада санкций против российских удобрений «недальновидной, глупой и ошибочной политикой», которая, по его мнению, «ведет в тупик». В результате, убежден он, «цены на продовольствие будут идти только вверх».

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Западные страны осудили этот шаг и стали ужесточать антироссийские санкции.