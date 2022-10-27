Путин объяснил начало спецоперации отказом Украины от выполнения Минских соглашений

Президент РФ Владимир Путин на XIX ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» в ответ на вопрос ведущего — главного редактора журнала «Россия в глобальной политике» Федора Лукьянова объяснил мотивы, побудившие его принять решение о начале специальной военной операции на Украине.

Сначала Путин упомянул «расширение НАТО за счет Украины, которое было абсолютно неприемлемым для нас, и все это знали, но просто напрочь игнорировали наши интересы в сфере безопасности». «И очередная попытка в конце прошлого года в очередной раз провалилась, нас просто послали подальше, и всё <…>. Это первое», — сказал он.

«Второе, что важно, — при поддержке своих западных кураторов представители киевского режима публично отказались от выполнения Минских соглашениях. Руководитель сказал, что ему не нравится ни один пункт в Минских соглашениях. <…>», — отметил российский лидер, не назвав по имени Президента Украины Владимира Зеленского, но сославшись на высказывания других украинских политиков.

«Что это означало для нас? Для нас это означало, что мы должны что-то делать с Донбассом — ну, люди восемь лет под обстрелами живут, которые, кстати, продолжаются до сих пор», — продолжил Путин. По его мнению, было невозможно было признать независимость республик Донбасса и оставить на произвол судьбы. Соответственно, возникла необходимость включить Донбасс в состав РФ.

«Дальше мы что должны были делать? Проводить операцию. Ну, чего ждать, пока они начнут. <…> Ну, конечно, это просто неизбежная логика событий, и эта логика была сформирована не нами», — подытожил Президент России.

Специальная военная операция на Украине началась 24 февраля текущего года. О проведении в стране частичной мобилизации российский лидер объявил 21 сентября.