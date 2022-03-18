Путин назвал отстранение российских паралимпийцев от игр в Пекине верхом цинизма

Решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от Паралимпиады в Пекине — это верх цинизма, от которого пострадали люди, достойные всемерной поддержки и преклонения. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин в своем видеообращении к участникам паралимпийских зимних игр «Мы вместе. Спорт».

«Пострадали не просто ни в чем неповинные атлеты, а именно паралимпийцы – люди, которые не сломались, а преодолели труднейшие жизненные испытания, достойные всемерной поддержки и преклонения, те, кто своим примером дарит надежду миллионам, заставляет поверить в себя и в свои силы», – сказал российский лидер.

Он отметил, что для России верность идеалам «спорта и олимпизма» незыблема и она ни за что не станет мириться с несправедливым лишением спортсменов и их наставников главного профессионального праздника.

Путин обратил внимание на то, что открытые соревнования в Ханты-Мансийске были огранизованы для того, чтобы собрать паралимпийских спортсменов из разных стран мира, которые действительно любят спорт и уважают его ценности.

«Они очень долго и упорно к нему готовились. И мы решили организовать свои соревнования, открытые, для паралимпийцев из разных стран мира, для признанных лидеров и дебютантов, для всех, кому по-настоящему дорог спорт и его ценности. Уверен, здесь, в Ханты-Мансийске, вы докажете, что вы лучшие, самые сильные, мужественные и талантливые. Мы гордимся вами!» – заключил президент.

Напомним, после начала Россией специальной военной операции по отражению украинской агрессии в Донбассе Международный паралимпийский комитет (IPC) решил отстранить российских спортсменов от участия в Играх – 2022 в Пекине.