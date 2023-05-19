Путин: Россия консолидацией общества отвечает на санкции и клевету

Сложная ситуация, которую переживает Россия, привела к консолидации общества. Идея единства нашла отклик в сердцах россиян — они понимают, что только благодаря ему страна будет сильна и непобедима. Об этом на Совете по межнациональным отношениям заявил Президент России Владимир Путин.

«А это главное, потому что от этого зависит наше существование», — подчеркнул глава государства.

Он отметил, что растет уровень общероссийской гражданской идентичности. Люди в первую очередь считают себя гражданами России и уже затем — представителями той или иной национальности.

«В последние годы [этот показатель] рос прямо пропорционально давлению на нашу страну. Чем больше в отношении нас принимали санкций, чем больше было клеветы, тем выше становилась общая консолидация. За пять последних лет он вырос на треть, и к началу 2023 года превысил 94%», — заметил Президент.