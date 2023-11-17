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Путин назвал недалекими тех, кто разрушает культурные мосты
Президент РФ Владимир Путин назвал «недалекими и некультурными» людей, которые пытаются «сжечь последние культурные мосты». Эти граждане, как сказал российский лидер, вообще не понимают, в чем заключается миссия культуры. Слова главы государства приводятся в телеграм-канале Павла Зарубина.
«Деятели культуры думают о будущем, и они наводят мосты. Вот в чем заключается миссия культуры, также, кстати говоря, как и миссия спорта», — напоминает Путин.
Ранее Путин, выступая на Форуме объединённых культур в Санкт-Петербурге, заявлял, что в сбережении самобытности народов, в равных правах и возможностях для всех государств кроется залог успешного развития человечества.
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