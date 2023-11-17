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Путин: Успех развития человечества заложен в равных правах для всех государств
В сбережении самобытности народов, в равных правах и возможностях для всех государств – залог успешного развития человечества, заявил Президент РФ Владимир Путин, выступая на Форуме объединённых культур в Санкт-Петербурге.
Российский лидер подчеркнул, что вышеупомянутое мероприятие призвано содействовать достижению данной цели.
«Привлекая всё больше авторитетных и молодых творческих деятелей, педагогов, учёных, предпринимателей и меценатов, он (форум) способен стать постоянно действующей площадкой для принятия важных решений в гуманитарной сфере», - говорит Путин.
Он также добавил, что Россия, безусловно, готова обеспечить такую работу.
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