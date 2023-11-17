Путин: Успех развития человечества заложен в равных правах для всех государств

В сбережении самобытности народов, в равных правах и возможностях для всех государств – залог успешного развития человечества, заявил Президент РФ Владимир Путин, выступая на Форуме объединённых культур в Санкт-Петербурге.

Российский лидер подчеркнул, что вышеупомянутое мероприятие призвано содействовать достижению данной цели.

«Привлекая всё больше авторитетных и молодых творческих деятелей, педагогов, учёных, предпринимателей и меценатов, он (форум) способен стать постоянно действующей площадкой для принятия важных решений в гуманитарной сфере», - говорит Путин.

Он также добавил, что Россия, безусловно, готова обеспечить такую работу.