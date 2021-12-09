Путин назвал мошенничество в финансовой сфере одной из актуальных проблем общества

Защита граждан от финансовых мошенников – это очень актуальная общественная проблема, заявил Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

По словам главы государства, СПЧ работает над решением многих проблем, волнующих граждан России.

«Одна из них — защита граждан от мошенников в финансовой сфере, которые оставили без жилья, буквально на улице десятки тысяч людей. Совет настойчиво поднимал этот вопрос, и в результате были внесены поправки в закон о деятельности кредитно-потребительских кооперативов, что позволило запретить выдачу кредитов под залог единственного жилья и поставило заслон мошенническим схемам микрокредитных организаций», — приводит слова главы государства пресс-служба Кремля.

Ранее российский лидер поддержал инициативу главы СПЧ Валерия Фадеева о введении льгот для обладателей трех орденов Мужества, о чем сообщало ИА «Татар-информ».