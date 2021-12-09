Путин одобрил предложение о льготах для обладателей трех орденов Мужества

Президент РФ Владимир Путин поддержал инициативу о специальных льготах для обладателей трех орденов Мужества. С соответствующим предложением на заседании Совета по развитию гражданского общества и прав человека выступил глава СПЧ Валерий Фадеев.

Руководитель организации отметил, что обладателей этой почетной награды в России немного, около 150 человек, но каждый совершил не меньше трех подвигов и заслуживает такой меры поддержки.

«При этом они сегодня не имеют никаких льгот: пенсионных, медицинских или транспортных. Прошу вашего поручения проработать вопрос о льготах кавалерам трех орденов Мужества», – сказал тогда глава СПЧ.

Путин отметил, что этот вопрос заслуживает скорейшего решения, сообщает ТАСС.

«Вопрос, который вы поставили о льготах для тех наших граждан, которые имеют три ордена Мужества, это, конечно, заслуживает не только проработки, а скорейшего решения. Я с вами согласен, поручение такое в самое ближайшее время будет дано правительству», — ответил Путин.