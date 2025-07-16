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Общество 16 июля 2025 19:00

Путин назвал меры поддержки повышения рождаемости в России недостаточными

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Путин назвал меры поддержки повышения рождаемости в России недостаточными
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин во время общения с работниками Магнитогорского металлургического комбината заявил, что действующих мер поддержки для повышения рождаемости в стране по-прежнему недостаточно. Об этом сообщает РИА Новости.

«Хотя, конечно, если уж сказать честно, по-серьезному, то нужно признать: тех мер поддержки, которые сейчас заработали, все равно, я полагаю, что и этого недостаточно», – отметил глава государства.

При этом он подчеркнул, что важным шагом стало создание единой системы поддержки, охватывающей разные этапы – от беременности женщины и вплоть до 17 лет ребенка.

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#Владимир Путин #повышение рождаемости #поддержка семей с детьми
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