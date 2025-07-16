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Общество 16 июля 2025 16:21

Совет Федерации одобрил увеличение пособия по родам для студенток на очном обучении

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Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, предусматривающий увеличение пособия по беременности и родам для студенток, обучающихся на очной форме в колледжах и вузах. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно новым нормам, размер выплаты будет составлять 100% от величины прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного в регионе проживания или пребывания женщины. При этом получение стипендии не будет влиять на сумму пособия.

В среднем размер пособия по беременности и родам обучающимся женщинам составит 90 202 рубля.

Ранее студентки получали пособие, равное сумме стипендии за 140 дней больничного, что составляло от 9 333 до 23 333 рублей.

Новый закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года.

#совет федерации #пособие #студенты #молодые семьи
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