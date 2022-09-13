Путин назвал Краснодарский край гарантом продовольственной безопасности России

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым. Он поздравил регион с 85-летем со дня образования и отметил вклад его жителей в развитие экономики и культуры страны.

«Глава государства отметил большой вклад, который жители Кубани вносят в развитие отечественной экономики, науки и культуры. Сегодня Краснодарский край сохраняет статус гаранта продовольственной безопасности страны. Президент пожелал региону процветания и благополучия», — отмечается в сообщении администрации региона.

Краснодарский край был создан 13 сентября 1937 года, когда Азово-Черноморский край был разделен на два региона: Ростовскую область и Краснодарский край.

Напомним, что глава государства также направил поздравление жителям и главе Ростовской области.