Путин назвал Краснодарский край гарантом продовольственной безопасности России
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым. Он поздравил регион с 85-летем со дня образования и отметил вклад его жителей в развитие экономики и культуры страны.
«Глава государства отметил большой вклад, который жители Кубани вносят в развитие отечественной экономики, науки и культуры. Сегодня Краснодарский край сохраняет статус гаранта продовольственной безопасности страны. Президент пожелал региону процветания и благополучия», — отмечается в сообщении администрации региона.
Краснодарский край был создан 13 сентября 1937 года, когда Азово-Черноморский край был разделен на два региона: Ростовскую область и Краснодарский край.
Напомним, что глава государства также направил поздравление жителям и главе Ростовской области.