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Официальная хроника
13 сентября 2022  15:48

Путин назвал Краснодарский край гарантом продовольственной безопасности России

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Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым. Он поздравил регион с 85-летем со дня образования и отметил вклад его жителей в развитие экономики и культуры страны.

«Глава государства отметил большой вклад, который жители Кубани вносят в развитие отечественной экономики, науки и культуры. Сегодня Краснодарский край сохраняет статус гаранта продовольственной безопасности страны. Президент пожелал региону процветания и благополучия», — отмечается в сообщении администрации региона.

Краснодарский край был создан 13 сентября 1937 года, когда Азово-Черноморский край был разделен на два региона: Ростовскую область и Краснодарский край.

Напомним, что глава государства также направил поздравление жителям и главе Ростовской области.

#Владимир Путин #Краснодарский край
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