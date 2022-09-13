Владимир Путин поздравил жителей Ростовской области с 85-й годовщиной ее образования

Президент России Владимир Путин поздравил жителей Ростовской области с 85-й годовщиной образования региона. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Вы по праву гордитесь именами своих прославленных земляков: выдающихся полководцев и писателей, музыкантов и художников, артистов и спортсменов. И конечно, тем огромным вкладом, который вносит ваш щедрый, благодатный край в развитие отечественной экономики, сельского хозяйства, науки, культуры», — сказал глава государства.

Он подчеркнул, что жители Ростовской области опираются на крепкие трудовые традиции, которые были заложены предыдущими поколениями, и стремятся эффективно решать стоящие перед регионом задачи.

По словам Путина, в области сегодня реализуются масштабные инициативы в промышленности, социальной сфере и АПК, также наращиваются темпы жилищного строительства и повышается доступность высокотехнологичной медпомощи.

«И конечно, особых слов признательности заслуживает труд донских хлеборобов, которые в 2022 году вновь выходят на рекордный урожай зерна», — отметил Президент страны.